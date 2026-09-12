Golpe al narcomenudeo en Concepción: Secuestran más de 27 millones de pesos, 677 plantas de marihuana y cigarrillos de contrabando, hay cinco demorados

Las distintas labores
investigativas realizadas, posibilito diligenciar los oficios judiciales en
diferentes domicilios de la localidad de Concepción, donde bajo las
formalidades legales procedieron al secuestro de mas de $27.000.000 en
efectivo, diez teléfonos celulares, dos notebooks, una balanza de precisión,
sesenta paquetes de cigarrillos de origen extranjero, pipas, un caloventor, dos
cajas de papel de seda, cuatro armas de fuego, un revolver – calibre .32-, un
pistolón -calibre .14-, una escopeta -calibre 16- y un aire comprimido
modificado -calibre .22-, además, cuatro frascos de semillas y 677 plantas de
marihuana, que se encontraban siendo cultivadas para su posterior
comercialización.
Al respecto, en los distintos
procedimientos cinco personas fueron aprehendidas, una mujer y cuatro hombres
-todos mayores de edad-, quienes estarían presuntamente vinculados a los
hechos.
Posteriormente, con la
intervención de la Unidad Fiscal, lo secuestrado junto a los aprehendidos
fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los
tramites de rigor.