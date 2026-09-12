sábado, 12 de septiembre de 2026

Golpe al narcomenudeo en Concepción: Secuestran más de 27 millones de pesos, 677 plantas de marihuana y cigarrillos de contrabando, hay cinco demorados

En la jornada de ayer 11-09-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Concepción junto a sus pares de las Comisarias Distrito Santa Rosa, Tatacua y de la División de Investigación Criminal – Unidad Regional VII° Saladas, diligenciaron cuatro ordenes de allanamientos, logrando desarticular un invernadero -narco cultivo- y secuestrando un importante número de cosas, entre ellas, dinero en efectivo, armas de fuego, celulares y plantas de marihuana, entre otras cosas, además aprehendieron a cuatro personas.

Las distintas labores investigativas realizadas, posibilito diligenciar los oficios judiciales en diferentes domicilios de la localidad de Concepción, donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de mas de $27.000.000 en efectivo, diez teléfonos celulares, dos notebooks, una balanza de precisión, sesenta paquetes de cigarrillos de origen extranjero, pipas, un caloventor, dos cajas de papel de seda, cuatro armas de fuego, un revolver – calibre .32-, un pistolón -calibre .14-, una escopeta -calibre 16- y un aire comprimido modificado -calibre .22-, además, cuatro frascos de semillas y 677 plantas de marihuana, que se encontraban siendo cultivadas para su posterior comercialización.

Al respecto, en los distintos procedimientos cinco personas fueron aprehendidas, una mujer y cuatro hombres -todos mayores de edad-, quienes estarían presuntamente vinculados a los hechos.

Posteriormente, con la intervención de la Unidad Fiscal, lo secuestrado junto a los aprehendidos fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.