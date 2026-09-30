La Policía desbarató un kiosco de drogas en Santo Tomé: Hay una mujer demorada

Ayer 29-09-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Segunda de Santo Tome, en colaboración de la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación por narcomenudeo, llevaron adelante un allanamiento en un inmueble ubicado en el barrio Tablada de esa ciudad, donde además funcionaría un kiosco, procediendo al secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, entre otras cosas.
Los distintos trabajos de
investigación llevaron a los efectivos a diligenciar el oficio judicial,
durante el procedimiento, se secuestraron sustancia de origen vegetal y
blanquecina, los cuales tras realizarse los correspondientes test orientativas
arrojaron positivo para marihuana y cocaína respectivamente, además de una
balanza electrónica, un teléfono celular y dinero en efectivo por un total de
$330.300.
Asimismo, en el lugar se procedió
a la aprehensión de una mujer, quien quedó a disposición de la autoridad
judicial interviniente, continuándose con las diligencias correspondientes para
el esclarecimiento del hecho.