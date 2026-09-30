Intensos operativos de prevención y seguridad en plena madrugada

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la madrugada de hoy 30-09-26, efectivos Policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Nº3, llevaron a cabo operativos de contralor, en la jurisdicción de la Comisaria Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Urbana de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 02:00, concluyendo, pasadas las 03:00 horas, oportunidad, en
que identificaron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como
así también, realizaron el control de documentaciones de diferentes rodados.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar
con las diligencias del caso.