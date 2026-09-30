miércoles, 30 de septiembre de 2026

Intensos operativos de prevención y seguridad en plena madrugada

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la madrugada de hoy 30-09-26, efectivos Policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Nº3, llevaron a cabo operativos de contralor, en la jurisdicción de la Comisaria Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Urbana de esta ciudad.

Los operativos dieron inicio alrededor de las 02:00, concluyendo, pasadas las 03:00 horas, oportunidad, en que identificaron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también, realizaron el control de documentaciones de diferentes rodados.

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.