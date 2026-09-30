miércoles, 30 de septiembre de 2026

La Policía recuperó un celular recientemente sustraído

En la madrugada de hoy 30-09-26, efectivos de la Comisaría Decimo Segunda Urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar un teléfono celular recientemente sustraído.

El procedimiento lo concretaron luego de tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, de la sustracción de un teléfono celular en inmediaciones de la Avenida Ibera y calle de esta ciudad, por ello ante esta situación, los efectivos se constituyeron al lugar, donde tras un amplio rastrillaje lograron establecer mediante el sistema de geolocalización que el dispositivo en cercanías del Barrio Santa Marta, el teléfono celular oculto debajo de residuos.

Lo recuperado fue secuestrado bajo las formalidades legales correspondientes, siendo trasladado a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.