La Policía recuperó un celular recientemente sustraído

El procedimiento lo concretaron luego de tomar conocimiento
a través del Sistema Integral de Seguridad 911, de la sustracción de un
teléfono celular en inmediaciones de la Avenida Ibera y calle de esta ciudad,
por ello ante esta situación, los efectivos se constituyeron al lugar, donde
tras un amplio rastrillaje lograron establecer mediante el sistema de
geolocalización que el dispositivo en cercanías del Barrio Santa Marta, el
teléfono celular oculto debajo de residuos.
Lo recuperado fue secuestrado bajo las formalidades legales
correspondientes, siendo trasladado a la dependencia policial, donde se
continúan con las diligencias de rigor.