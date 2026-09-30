Lomas de Vallejos: La Policía demoró a un hombre y secuestró dos animales de dudosa procedencia

En el marco de los operativos de prevención y seguridad diagramados por la Jefatura de Policía, efectivos policiales del Área de Investigación pertenecientes a la Unidad Regional Iº San Luis del Palmar, lograron la demora de un hombre y el secuestro de dos animales caprinos de dudosa procedencia.
El procedimiento lo concretaron
cuando los efectivos se encontraban en inmediaciones del acceso al Paraje Vence
Rincón, donde observaron a dos personas circulando a bordo de una motocicleta,
por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre y una mujer
-ambos mayores de edad-, quienes transportaban dos animales caprinos recién
nacidos, de los cuales no supieron establecer la procedencia y propiedad.
Ante esta situación, se procedió a la demora del hombre, y al secuestro preventivo de los animales, siendo posteriormente trasladados a la Comisaría de Distrito Lomas de Vallejos, por razones de jurisdicción, donde se continúan con las diligencias de rigor.