La Policía recuperó un portón sustraído de una vivienda

En la jornada de ayer 29-09-26, efectivos policiales de la Comisaría Séptima Urbana, mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos por una zona de asentamientos del Barrio La Chola, lograron recuperar un portón que habría sido aparentemente sustraído.
El procedimiento lo concretaron
los mencionados efectivos cuando observaron a dos sujetos trasladando un portón
de grandes dimensiones, quienes, al advertir la presencia policial, arrojaron
el elemento en la vía pública y emprendieron su fuga, por ello procedieron al
secuestro preventivo del portón, el cual tras las primeras averiguaciones
realizadas resulto que habría sido sustraído.
Al respecto, lo recuperado fue
trasladado a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de
rigor.