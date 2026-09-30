Vio a la Policía y abandonó una moto robada

Pasada la medianoche del lunes 28-09-26, efectivos policiales de la Comisaria 5ta. Urbana de forma conjunta con el área de investigaciones de esa dependencia, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron secuestrar una motocicleta que tras las primeras averiguaciones resulto con pedido de secuestro activo.
El procedimiento se concreto
cuando los efectivos se encontraban por calle Esparta y República Dominicana,
donde visualizaron a una persona a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave
110 cc., quien al notar la presencia policial abandonó el rodado en la vía
pública, logrando huir por las inmediaciones, por lo que se procedió al
secuestro preventivo del rodado, el cual, tras las averiguaciones al respecto,
resulto encontrarse denunciado como sustraído días atrás.
Posteriormente, la motocicleta
recuperada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada
dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.