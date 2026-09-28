lunes, 28 de septiembre de 2026

Policía que cumplía servicio adicional frustró un arrebato

Un efectivo policial de la Dirección General de Lucha contra el fuego, que se encontraba cumpliendo servicio de policía adicional en un comercio, intervino cuando una mujer que circulaba en motocicleta por avenida 3 de Abril y calle Catamarca fue víctima de un intento de arrebato. A pocos metros, el frustrado ladrón fue abordado.

El presunto delincuente se desplazaba en otra motocicleta e intentó sustraerle la riñonera a la joven.

Ante la maniobra, la conductora aceleró su marcha, provocando que el presunto autor perdiera el control y cayera sobre la cinta asfáltica, en inmediaciones de avenida 3 de Abril y calle Córdoba. En ese momento, el efectivo policial, intervino rápidamente y logró retener al sujeto.

Minutos después, efectivos de la Comisaría Tercera urbana arribaron al lugar, procediendo a la aprehensión del presunto autor, tratándose de un joven mayor de edad, y al secuestro de la motocicleta -bajaj rouser- en la que se desplazaba.

El aprehendido junto al rodado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada Comisaría se prosigue con los tramites que corresponde.