Policía que cumplía servicio adicional frustró un arrebato

El presunto delincuente se desplazaba en otra motocicleta e intentó sustraerle la riñonera a la joven.
Ante la maniobra, la conductora aceleró su marcha, provocando que el presunto autor perdiera el control y cayera sobre la cinta asfáltica, en inmediaciones de avenida 3 de Abril y calle Córdoba. En ese momento, el efectivo policial, intervino rápidamente y logró retener al sujeto.
Minutos después, efectivos de la Comisaría Tercera urbana arribaron al lugar, procediendo a la aprehensión del presunto autor, tratándose de un joven mayor de edad, y al secuestro de la motocicleta -bajaj rouser- en la que se desplazaba.
El aprehendido junto al rodado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada Comisaría se prosigue con los tramites que corresponde.