Armado con un cuchillo intentó robar en las viviendas de sus vecinos y terminó preso

En horas de la mañana de hoy 22-10-26, alrededor de las 09:00 horas, efectivos policiales del Grupo Táctico de Operaciones -G.T.O-, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911, demoraron a un hombre que momentos antes habría amenazado a vecinos con un arma blanca e intentado ingresar a distintos domicilios.
El procedimiento se inició en
inmediaciones de las calles General Paz y Reconquista, donde los policías
intentaron identificar al sujeto, quien al advertir la presencia policial
emprendió la fuga a pie, siendo alcanzado a pocas cuadras.
En esas circunstancias, el hombre
habría intentado agredir a los efectivos, constatándose que llevaba consigo un
arma blanca tipo cuchillo, por lo que fue rápidamente reducido y demorado.
Finalmente, el hombre de 27 años de edad fue trasladado a la Comisaría Decimonovena Urbana, donde quedó alojado, continuándose con las diligencias correspondientes.