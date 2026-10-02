Demoran a dos hombres con pedido de localización por varios hechos delictivos

El primer procedimiento fue
realizado tras las diversas labores investigativas, las cuales posibilitaron
localizar en inmediaciones del B° Santa Margarita a un hombre de 45 años de
edad, quién poseía pedido de detención activo, por hallarse presuntamente
vinculado a un hecho que se investiga.
Asimismo, los funcionarios se dirigieron hacia la localidad de Itati, donde tras las diversas labores investigativas realizadas, lograron localizar y detener a un hombre de 38 años de edad, el cual estaría sindicado como presunto autor de un hecho delictivo.
Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.