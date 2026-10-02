viernes, 2 de octubre de 2026

Demoran a dos hombres con pedido de localización por varios hechos delictivos

En la jornada de ayer, efectivos de la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura, realizaron dos procedimientos donde concretaron la detención de dos personas requeridas por la justicia, en el marco de diferentes hechos que se investigan.

El primer procedimiento fue realizado tras las diversas labores investigativas, las cuales posibilitaron localizar en inmediaciones del B° Santa Margarita a un hombre de 45 años de edad, quién poseía pedido de detención activo, por hallarse presuntamente vinculado a un hecho que se investiga.

Asimismo, los funcionarios se dirigieron hacia la localidad de Itati, donde tras las diversas labores investigativas realizadas, lograron localizar y detener a un hombre de 38 años de edad, el cual estaría sindicado como presunto autor de un hecho delictivo.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.