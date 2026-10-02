viernes, 2 de octubre de 2026

La Policía recuperó una bicicleta robada, hay un demorado

En la madrugada de ayer, efectivos de la Comisaría Tercera Urbana, tomaron conocimiento de la sustracción de una bicicleta -marca SLP, rodado 29-, de un domicilio ubicado por calle Gobernador Velazco al 1700 aproximadamente de esta ciudad.

Ante esta situación, de manera inmediata se desplegó un amplio rastrillaje en inmediaciones del lugar del hecho, logrando localizar y recuperar el rodado sustraído, además los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien sería el presunto autor del hecho.

El aprehendido y el elemento recuperado quedaron a disposición de la Fiscalía en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.