viernes, 2 de octubre de 2026

Demoran a dos hombres tras provocar disturbios y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la mañana de ayer, efectivos del G.R.I.M. III, realizando recorridas de prevención, tras observar una supuesta riña, demoraron a dos hombres, de los cuales, uno ellos, habría protagonizado un hecho delictivo ocurrido anteriormente, además, secuestraron varias cosas.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 11:00 horas por calles Gdor. Lagraña y Río Paraná, cuando los efectivos observaron un grupo de personas en aparente situación de riña, quienes al notar la presencia policial huyeron hacia las inmediaciones, demorando en lugar a dos hombres de 24 y 41 años de edad, quienes habrían tenido el altercado por un presunto ilícito perpetrado por uno de ellos, también, se procedió al secuestro de un celular -marca Samsung-, un cargador y dos cables USB, los cuales guardarían relación con el hecho.

En este contexto, los demorados fueron trasladados a la Comisaría 4ta. Urbana, donde se prosiguieron con los tramites al respecto.