Demoran a dos hombres tras provocar disturbios y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la mañana de ayer, efectivos del G.R.I.M. III, realizando recorridas de prevención, tras observar una supuesta riña, demoraron a dos hombres, de los cuales, uno ellos, habría protagonizado un hecho delictivo ocurrido anteriormente, además, secuestraron varias cosas.
El procedimiento fue realizado alrededor de las 11:00 horas
por calles Gdor. Lagraña y Río Paraná, cuando los efectivos observaron un grupo
de personas en aparente situación de riña, quienes al notar la presencia
policial huyeron hacia las inmediaciones, demorando en lugar a dos hombres de
24 y 41 años de edad, quienes habrían tenido el altercado por un presunto
ilícito perpetrado por uno de ellos, también, se procedió al secuestro de un
celular -marca Samsung-, un cargador y dos cables USB, los cuales guardarían
relación con el hecho.
En este contexto, los demorados fueron trasladados a la Comisaría 4ta. Urbana, donde se prosiguieron con los tramites al respecto.