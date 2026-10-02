La Policía recuperó elementos sustraídos de un comercio: Hay dos demorados

En horas de la mañana de ayer 01-10-26, efectivos policiales de la Comisaria 8va. Urbana, recuperaron distintos elementos recientemente sustraídos de un local comercial.
El procedimiento se concretó,
luego de que los funcionarios tomaron conocimiento de la sustracción de
distintas herramientas dentro de un local comercial, por lo que tras un rápido
accionar, lograron recuperar parte de lo denunciado como sustraído y aprehender
a dos hombres -mayores de edad-, quienes estarían sindicados como presuntos
autores del hecho.
Al respecto, los aprehendidos
junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados
a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.