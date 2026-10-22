jueves, 22 de octubre de 2026

Empedrado: La Policía intensifica la búsqueda de Jorge Elian González Gómez de 33 años de edad

Efectivos de distintas áreas de la Policía de Corrientes, continúan realizando la búsqueda de Jorge Elian González Gómez de 33 años de edad, en virtud de que desde días atrás, personal de la Comisaría Distrito Empedrado, tomaron conocimiento que el hombre, se habría ausentado de su hogar sin motivo alguno, por lo cual, sus familiares solicitaron su búsqueda.

Cabe destacar que desde el inicio se mantuvieron incesantes los trabajos de campo, por parte de Efectivos Policiales de la Comisaría de la zona junto a la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, no teniendo novedad hasta el momento.

Es por ello, que independientemente de esta labor que ésta realizando la Policía, es que se solicita la colaboración a los distintos medios periodísticos; a la población en general y muy particularmente a aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr encontrar a Jorge Elian González Gómez. En este sentido, lo pueden hacer ante el Sistema Integral de Seguridad 911 o bien al número gratuito 101 de emergencia policial en el interior, como así también a la dependencia policial más cercana a su domicilio.

Al respecto, se continúan con las diligencias correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal de Saladas, Corrientes.