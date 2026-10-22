Empedrado: La Policía intensifica la búsqueda de Jorge Elian González Gómez de 33 años de edad

Cabe destacar que desde el inicio
se mantuvieron incesantes los trabajos de campo, por parte de Efectivos
Policiales de la Comisaría de la zona junto a la Unidad Especial de Seguridad
Rural y Ecológica, no teniendo novedad hasta el momento.
Es por ello, que
independientemente de esta labor que ésta realizando la Policía, es que se
solicita la colaboración a los distintos medios periodísticos; a la población
en general y muy particularmente a aquellas personas que puedan aportar datos
ciertos y que ayuden a lograr encontrar a Jorge Elian González Gómez. En este
sentido, lo pueden hacer ante el Sistema Integral de Seguridad 911 o bien al
número gratuito 101 de emergencia policial en el interior, como así también a
la dependencia policial más cercana a su domicilio.
Al respecto, se continúan con las
diligencias correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal de Saladas,
Corrientes.