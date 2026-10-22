La Policía rescató un “tatú mulita” que se encontraba en inmediaciones de la Costanera

En horas de la noche del pasado 19-10-26, alrededor de las 21:30, efectivos policiales que realizaban recorridas de prevención de ilícitos por inmediaciones de avenida Costanera y calle Carlos Pellegrini, lograron poner a resguardo a un ejemplar de fauna silvestre conocido como “tatú mulita”.
El procedimiento se concretó
cuando los policías observaron a un grupo de personas reunidas en el sector,
constatando la presencia del animal. Ante esta situación, procedieron a
intervenir para resguardar su integridad, logrando capturarlo luego de que intentara
escapar.
Finalmente, el ejemplar fue
trasladado preventivamente a la Comisaría Primera Urbana, donde quedó bajo
resguardo a la espera de la intervención del Centro de Conservación Aguará,
para su posterior reintegración a un ambiente natural adecuado.