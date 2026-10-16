Goya: Demoran a un hombre y secuestran prendas de vestir de dudosa procedencia

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando identificaron a un joven mayor de edad y
constataron que llevaba consigo 10 musculosas, 6 remeras y un pantalón, prendas
que conservaban sus etiquetas originales y cuya procedencia no pudo justificar.
Ante esta situación, se procedió a la demora del sujeto, junto al secuestro preventivo de la ropa y de la bicicleta en la que se movilizaba, siendo puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia se continúan con las actuaciones correspondientes para establecer el origen de los elementos y determinar si podrían estar relacionados con algún hecho delictivo denunciado en comercios de la zona céntrica.