viernes, 16 de octubre de 2026

Goya: Demoran a un hombre y secuestran prendas de vestir de dudosa procedencia

Ayer 15-1-26, en horas de la madrugada, Efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Goya, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un hombre, cuando se desplazaba en bicicleta por la vía pública y secuestraron prendas de vestir de dudosa procedencia.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando identificaron a un joven mayor de edad y constataron que llevaba consigo 10 musculosas, 6 remeras y un pantalón, prendas que conservaban sus etiquetas originales y cuya procedencia no pudo justificar.

Ante esta situación, se procedió a la demora del sujeto, junto al secuestro preventivo de la ropa y de la bicicleta en la que se movilizaba, siendo puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia se continúan con las actuaciones correspondientes para establecer el origen de los elementos y determinar si podrían estar relacionados con algún hecho delictivo denunciado en comercios de la zona céntrica.