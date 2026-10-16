viernes, 16 de octubre de 2026

Paso de los Libres: Demoran a una mujer y secuestran estupefacientes

En horas de la tarde de ayer 15-10-26, Efectivos policiales de la División Canes, dependiente de la Unidad Regional IV – Paso de los Libres, colaboraron con personal de la Policía Federal Argentina en un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 496, donde se secuestraron dos envoltorios con una sustancia que dio resultado positivo para cocaína.

El operativo se llevó a cabo, alrededor de las 18:00, cuando los efectivos federales solicitaron la colaboración del personal especializado para inspeccionar un automóvil Renault -marca Stepway- y a sus dos ocupantes, ante la presunta posibilidad de que transportaran estupefacientes.

Para la tarea intervino el can detector de narcóticos “Brisa”, junto con sus guías, quienes realizaron la inspección correspondiente. Durante el procedimiento, se detectaron dos envoltorios de polietileno ocultos en una media de una de las ocupantes del vehículo. Posteriormente, la sustancia fue sometida a una prueba orientativa, que confirmó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Al respecto, una mujer de 23 años fue aprehendida y junto a lo secuestrado fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales, continuándose con las actuaciones correspondientes.