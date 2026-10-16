Paso de los Libres: Demoran a una mujer y secuestran estupefacientes

El operativo se llevó a cabo,
alrededor de las 18:00, cuando los efectivos federales solicitaron la
colaboración del personal especializado para inspeccionar un automóvil Renault
-marca Stepway- y a sus dos ocupantes, ante la presunta posibilidad de que transportaran
estupefacientes.
Para la tarea intervino el can
detector de narcóticos “Brisa”, junto con sus guías, quienes realizaron la
inspección correspondiente. Durante el procedimiento, se detectaron dos
envoltorios de polietileno ocultos en una media de una de las ocupantes del vehículo.
Posteriormente, la sustancia fue sometida a una prueba orientativa, que
confirmó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.
Al respecto, una mujer de 23 años fue aprehendida y junto a lo secuestrado fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales, continuándose con las actuaciones correspondientes.