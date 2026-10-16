viernes, 16 de octubre de 2026

Goya: La Policía recuperó un tubo de gas recientemente sustraído, hay un demorado

En la jornada de ayer 15-10-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito 1ra. de Goya, lograron recuperar una garrafa sustraída días atrás y demorar al presunto autor del hecho.

El procedimiento, lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una garrafa dentro de una vivienda ubicada por calle Belgrano al 1600 de la citada Ciudad, por ello, tras un intenso trabajo de investigación, lograron recuperar lo sustraído y demorar a un hombre -mayor de edad- sindicado como presunto autor del hecho.

Al respecto, la garrafa recuperada y el demorado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la dependencia policial, donde se continúa con las diligencias de rigor correspondientes.