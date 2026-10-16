viernes, 16 de octubre de 2026

Perugorría: La Policía secuestró 180 plantas de marihuana, cartuchos y armas de fuego, hay un demorado

En horas de la tarde de ayer 15-10-26, efectivos policiales de la División de Investigación Criminal (D.I.C.) de Curuzú Cuatiá, dependiente de la Unidad Regional III, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, diligenciaron una orden de allanamiento en un inmueble ubicado en la Cuarta Sección Lomas, paraje Rincón de Quiroz, zona rural de Perugorría. El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial y culminó con el secuestro de armas de fuego, plantas y semillas de marihuana, carne presumiblemente de animales silvestres y otros elementos de interés para la causa. Un hombre de 61 años fue aprehendido.

Durante la diligencia, los efectivos secuestraron seis armas de fuego largas, municiones de distintos calibres, seis cargadores de 9 milímetros y doce armas blancas. También incautaron cuatro teléfonos celulares, radios portátiles tipo handy, balanzas, una cámara digital, equipos de iluminación, dos freezers y una camioneta Toyota Hilux.

En el lugar se hallaron además 180 plantas de marihuana, con un peso total informado de 33 kilogramos; 1,915 kilogramos de semillas de la misma especie y 13 envoltorios con marihuana, que pesaron 287 gramos.

Asimismo, se secuestraron tres trofeos con astas de ciervo, aproximadamente 32 kilogramos de astas de volteo y ocho bolsas con carne presumiblemente proveniente de animales silvestres. Cabe mencionar que el aforo total aproximado de lo secuestrado ronda los $180.840.773.

Todo lo incautado, fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Así mismo, fue aprehendido un hombre de 61 años, quien quedó vinculado a las actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 y al artículo 206 del Código Penal, con intervención de las autoridades judiciales competentes.