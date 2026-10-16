Perugorría: La Policía secuestró 180 plantas de marihuana, cartuchos y armas de fuego, hay un demorado

Durante la diligencia, los
efectivos secuestraron seis armas de fuego largas, municiones de distintos
calibres, seis cargadores de 9 milímetros y doce armas blancas. También
incautaron cuatro teléfonos celulares, radios portátiles tipo handy, balanzas,
una cámara digital, equipos de iluminación, dos freezers y una camioneta Toyota
Hilux.
En el lugar se hallaron además
180 plantas de marihuana, con un peso total informado de 33 kilogramos; 1,915
kilogramos de semillas de la misma especie y 13 envoltorios con marihuana, que
pesaron 287 gramos.
Asimismo, se secuestraron tres
trofeos con astas de ciervo, aproximadamente 32 kilogramos de astas de volteo y
ocho bolsas con carne presumiblemente proveniente de animales silvestres. Cabe
mencionar que el aforo total aproximado de lo secuestrado ronda los
$180.840.773.
Todo lo incautado, fue puesto a
disposición de las autoridades competentes. Así mismo, fue aprehendido un
hombre de 61 años, quien quedó vinculado a las actuaciones por presunta
infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 y al artículo 206 del Código Penal, con
intervención de las autoridades judiciales competentes.