Mocoretá: La Policía inspeccionó un camión jaula que presento irregularidades en el traslado de ovinos

El procedimiento fue concretado
por los citados efectivos cuando interceptaron un camión jaula, conducido por
un hombre –mayor de edad-, que transportaba 140 ovejas, corderos y capones, que
al realizar el contralor de las documentaciones, las mismas presentaban
irregularidades, las cuales ya fueron advertidas anteriormente por el personal
policial en Curuzú Cuatiá, sin embargo, el chofer continuo la marcha omitiendo
la advertencia de los uniformados, por lo que tras realizar las diligencias
administrativas correspondientes, los animales fueron trasladados hasta esta
ultima localidad, donde se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 82
del Código de Faltas.
Finalmente, luego de las
diligencias, los animales fueron devuelto a su respectivo dueño, mientras en la
dependencia policial se continúan con las actuaciones judiciales y/o
administrativas correspondientes.