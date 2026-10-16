viernes, 16 de octubre de 2026

Mocoretá: La Policía inspeccionó un camión jaula que presento irregularidades en el traslado de ovinos

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mocoreta, realizando sus labores de contralor en la citada localidad, detuvieron la marcha de un camión jaula que transportaba alrededor de 140 animales ovinos y presentaban irregularidades en el traslado.

El procedimiento fue concretado por los citados efectivos cuando interceptaron un camión jaula, conducido por un hombre –mayor de edad-, que transportaba 140 ovejas, corderos y capones, que al realizar el contralor de las documentaciones, las mismas presentaban irregularidades, las cuales ya fueron advertidas anteriormente por el personal policial en Curuzú Cuatiá, sin embargo, el chofer continuo la marcha omitiendo la advertencia de los uniformados, por lo que tras realizar las diligencias administrativas correspondientes, los animales fueron trasladados hasta esta ultima localidad, donde se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 82 del Código de Faltas.

Finalmente, luego de las diligencias, los animales fueron devuelto a su respectivo dueño, mientras en la dependencia policial se continúan con las actuaciones judiciales y/o administrativas correspondientes.