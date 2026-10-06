Intensos operativos de prevención: La Policía recuperó una bicicleta robada

Efectivos de la Comisaría Séptima Urbana, en un trabajo conjunto con personal de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito y Grupos Especiales, levaron adelante un operativo integral de control vehicular e identificación de personas en distintos sectores de su jurisdicción.
En el marco del procedimiento, lograron recuperar una
bicicleta -marca SLP, rodado 29-, que tras realizar las primeras averiguaciones
habría sido denunciada como sustraída días atrás.
Al respecto, el rodado fue secuestrado bajo las formalidades
legales correspondientes y trasladado a la dependencia policial, donde se
continúan con los trámites de rigor.