La Policía recuperó cables de cobre sustraídos de un transformador en Empedrado

En la jornada de ayer, efectivos de la Comisaría de Distrito Empedrado, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, llevaron adelante tareas investigativas que les permitieron recuperar aproximadamente cinco metros de cable de cobre, que habrían sido sustraídos de un transformador.
El procedimiento lo concretaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de cables de cobre de 95 mm² de
un trasformador ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Ex Vía del
Ferrocarril de esa localidad, por ello tras un amplio trabajo investigativo
realizado, se logró recuperar la totalidad del cable sustraído, el cual se
encontraba fraccionado, presuntamente para su comercialización.
Los cables fueron secuestrados
bajo las formalidades legales correspondientes y trasladado a la dependencia
policial, donde se continúan con los trámites de rigor.