Tras una ardua investigación la Policía recuperó aires acondicionados recientemente sustraídos

Efectivos policiales de la Comisaria Decimo Primera Urbana de forma conjunta y mancomunada con el personal de la Comisaría Séptima Urbana, Comisaria Novena Urbana y la Unidad Especial de Antiarrebatos, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de una investigación que se encuentra en trámite, lograron hallar y recuperar aires acondicionados que habrían sido denunciados como sustraídos.
El procedimiento lo concretaron
tras las diversas tareas investigativas desplegadas por los mencionados
efectivos, lo que les permitió en una zona costera del río Paraná en el barrio
Sol de Mayo hallar y recuperar ocultos entre las malezas, un aire acondicionado
portátil -marca Surrey- y distintas unidades interiores y exteriores de equipos
de aires acondicionados -marcas BGH y Philco-, los cuales habrían sido
denunciados como sustraídos.
Los elementos recuperados fueron
trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias
correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal interviniente.