martes, 6 de octubre de 2026

Tras una ardua investigación la Policía recuperó aires acondicionados recientemente sustraídos

Efectivos policiales de la Comisaria Decimo Primera Urbana de forma conjunta y mancomunada con el personal de la Comisaría Séptima Urbana, Comisaria Novena Urbana y la Unidad Especial de Antiarrebatos, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de una investigación que se encuentra en trámite, lograron hallar y recuperar aires acondicionados que habrían sido denunciados como sustraídos.

El procedimiento lo concretaron tras las diversas tareas investigativas desplegadas por los mencionados efectivos, lo que les permitió en una zona costera del río Paraná en el barrio Sol de Mayo hallar y recuperar ocultos entre las malezas, un aire acondicionado portátil -marca Surrey- y distintas unidades interiores y exteriores de equipos de aires acondicionados -marcas BGH y Philco-, los cuales habrían sido denunciados como sustraídos.

Los elementos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal interviniente.