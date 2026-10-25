domingo, 25 de octubre de 2026

Itatí: Demoran a un motociclista y secuestran marihuana

En horas de la noche del viernes 23-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Itati, realizando operativos de control vehicular e identificación de personas, demoraron a un hombre, secuestraron marihuana y una motocicleta.

El procedimiento se concretó, cuando los citados efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta -marca Guerrero 110cc.- conducida por un hombre de 30 años de edad, quien, entre sus pertenencias llevaba sustancia de origen vegetal, por lo que, en el lugar colaboraron personal de la División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, quienes realizaron el correspondiente test orientativo, resultado positivo para cannabis sativa – marihuana.

En este contexto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno se dio inicio a actuaciones judiciales por supuesta infracción a la ley 23.737, procediendo a la demora del hombre, al secuestro de la sustancia y de la motocicleta en la circulaba, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.