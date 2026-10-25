Itatí: Demoran a un motociclista y secuestran marihuana

El procedimiento se concretó,
cuando los citados efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta -marca
Guerrero 110cc.- conducida por un hombre de 30 años de edad, quien, entre sus
pertenencias llevaba sustancia de origen vegetal, por lo que, en el lugar
colaboraron personal de la División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de
Ensenada Grande, quienes realizaron el correspondiente test orientativo,
resultado positivo para cannabis sativa – marihuana.
En este contexto, con la
intervención de la Unidad Fiscal en turno se dio inicio a actuaciones
judiciales por supuesta infracción a la ley 23.737, procediendo a la demora del
hombre, al secuestro de la sustancia y de la motocicleta en la circulaba, siendo
trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de
rigor.