jueves, 22 de octubre de 2026

La Policía demoró a dos personas que trasportaban elementos de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy, efectivos policiales de Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas, en momentos que se encontraban de recorridas de prevención por el ámbito de su jurisdicción asignada, lograron la demoraron a un hombre y una mujer quienes tenían en su poder elementos de dudosa procedencia.

El procedimiento se concretó cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de las calles Belgrano y Almirante Brown, donde observaron a dos sujetos que se encontraban merodeando mirando el interior de los vehículos estacionados en la vía pública, por ello procedieron a la identificación de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes llevaban consigo una mochila que contenía en su interior un juego de balizas portátiles, una eslinga de remolque, un chaleco refractario y una manivela para gato hidráulico, cuya procedencia no supieron justificar y se procedió al secuestro de los mismo bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, ambas personas fueron demoradas y junto a todo lo secuestrado fueron trasladadas a la Comisaría Quinta Urbana por razones de jurisdicción, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.