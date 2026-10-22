La Policía demoró a dos personas que trasportaban elementos de dudosa procedencia

El procedimiento se concretó
cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de
las calles Belgrano y Almirante Brown, donde observaron a dos sujetos que se
encontraban merodeando mirando el interior de los vehículos estacionados en la
vía pública, por ello procedieron a la identificación de un hombre y una mujer,
ambos mayores de edad, quienes llevaban consigo una mochila que contenía en su
interior un juego de balizas portátiles, una eslinga de remolque, un chaleco
refractario y una manivela para gato hidráulico, cuya procedencia no supieron
justificar y se procedió al secuestro de los mismo bajo las formalidades
legales correspondientes.
Al respecto, ambas personas
fueron demoradas y junto a todo lo secuestrado fueron trasladadas a la
Comisaría Quinta Urbana por razones de jurisdicción, donde se realizaron las
actuaciones correspondientes.