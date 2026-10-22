Un hombre fue demorado tras intentar cometer un hecho delictivo

En la madrugada de hoy, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido accionar, lograron la demora de un hombre.
El procedimiento lo realizaron
alrededor de las 02:00 horas, luego de que el Sistema Integral de Seguridad 911
alertara sobre un presunto hecho delictivo en un inmueble ubicado por calle
Cabeza de Vaca al 1100 aproximadamente, por ello se dirigieron de manera
inmediata al lugar, donde procedieron a la identificación y demora de un hombre
mayor de edad, cuyas características coincidían a las aportadas por el sistema,
además, se halló y secuestró en poder del mismo un elemento cortopunzante.
Finalmente, el hombre fue
demorado y trasladado a la Comisaría Decimosegunda, por razones de
jurisdicción, para continuar con las actuaciones correspondientes.