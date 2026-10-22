jueves, 22 de octubre de 2026

Un hombre fue demorado tras intentar cometer un hecho delictivo

En la madrugada de hoy, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido accionar, lograron la demora de un hombre. 

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 02:00 horas, luego de que el Sistema Integral de Seguridad 911 alertara sobre un presunto hecho delictivo en un inmueble ubicado por calle Cabeza de Vaca al 1100 aproximadamente, por ello se dirigieron de manera inmediata al lugar, donde procedieron a la identificación y demora de un hombre mayor de edad, cuyas características coincidían a las aportadas por el sistema, además, se halló y secuestró en poder del mismo un elemento cortopunzante.

Finalmente, el hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Decimosegunda, por razones de jurisdicción, para continuar con las actuaciones correspondientes.