jueves, 22 de octubre de 2026

La Policía demoró a un hombre por ocasionar disturbios en la vía pública

En la noche de ayer, cerca de las 22:00 horas, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada III -G.R.I.M. III-, tras tomar conocimiento de un presunto desorden en la vía pública, lograron la demora de un hombre.

El procedimiento se concretó tras una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un presunto desorden en inmediaciones de las calles Pampín y Pringles, por tal motivo se dirigieron al lugar, donde procedieron a la demora e identificación de un hombre mayor de edad, quien no supo justificar su accionar.

Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Sexta, por razones de jurisdicción, para continuar con las diligencias correspondientes.