Paso de los Libres: La Policía aprehendió a un “dealer” de estupefacientes y secuestró dosis de cocaína

El procedimiento se concretó mientras los policías
realizaban recorridas de prevención por calle Mitre, en inmediaciones de Plaza
Malvinas, donde observaron a un motociclista que, al advertir la presencia
policial, intentó darse a la fuga, siendo rápidamente interceptado con la
colaboración de efectivos del GRIM.
Durante la identificación y posterior verificación de sus
pertenencias, en presencia de testigos, los efectivos hallaron varios
envoltorios que contenían una sustancia blanquecina, la cual, tras el
correspondiente test orientativo, arrojó resultado positivo para clorhidrato de
cocaína.
Como resultado del procedimiento, se secuestraron 17 dosis
de cocaína, un teléfono celular, dinero en efectivo y una motocicleta -marca
Keller de 110 cc-. Asimismo, fue aprehendido un hombre mayor de edad, quien
estaría presuntamente vinculado a la comercialización de estupefacientes bajo
la modalidad de entrega a domicilio o “delivery”.
De todo ello, se puso en conocimiento de la Fiscalía en
turno, que dispuso el inicio de actuaciones por presunta infracción a la Ley
Nacional Nº23.737 de Estupefacientes, continuándose con las diligencias
correspondientes en la Comisaría distrito Primera de Paso de los Libres.