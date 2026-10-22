jueves, 22 de octubre de 2026

Paso de los Libres: La Policía aprehendió a un “dealer” de estupefacientes y secuestró dosis de cocaína

En horas de la noche de ayer 21-10-26, alrededor de las 23:00 horas, efectivos policiales de la División Drogas Peligrosas de Paso de los Libres, con la colaboración de personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), aprehendieron a un hombre que se desplazaba en una motocicleta y secuestraron varias dosis de cocaína, entre otros elementos.

El procedimiento se concretó mientras los policías realizaban recorridas de prevención por calle Mitre, en inmediaciones de Plaza Malvinas, donde observaron a un motociclista que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, siendo rápidamente interceptado con la colaboración de efectivos del GRIM.

Durante la identificación y posterior verificación de sus pertenencias, en presencia de testigos, los efectivos hallaron varios envoltorios que contenían una sustancia blanquecina, la cual, tras el correspondiente test orientativo, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 17 dosis de cocaína, un teléfono celular, dinero en efectivo y una motocicleta -marca Keller de 110 cc-. Asimismo, fue aprehendido un hombre mayor de edad, quien estaría presuntamente vinculado a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de entrega a domicilio o “delivery”.

De todo ello, se puso en conocimiento de la Fiscalía en turno, que dispuso el inicio de actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional Nº23.737 de Estupefacientes, continuándose con las diligencias correspondientes en la Comisaría distrito Primera de Paso de los Libres.