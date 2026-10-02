Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la tarde de ayer,
efectivos policiales de la Comisaría Décimo Sexta tomaron conocimiento de la
sustracción de una motocicleta- marca -Honda Wave 110 cc. que se encontraba
estacionada sobre Av. Laprida y Marechal, de esta ciudad.
Tras el aviso al SIS 911, se
implementó un operativo de búsqueda que permitió localizar el rodado abandonado
sobre calle Granville, casi Av. Libertad, con la alarma activada.
La motocicleta fue recuperada y trasladada a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias correspondientes, con intervención de la autoridad judicial en turno.