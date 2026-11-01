domingo, 1 de noviembre de 2026

Curuzú Cuatiá: La Policía Rural rescató un yacaré que apareció en el patio de una vivienda

Efectivos de la Policía Rural de Curuzú Cuatiá llevaron adelante un procedimiento de rescate de un ejemplar de yacaré de aproximadamente un metro de longitud, que había aparecido en el patio de una vivienda de esa ciudad.

El procedimiento se inició luego de que una vecina solicitara la presencia policial al advertir que el animal se encontraba junto al alambrado perimetral de su domicilio.

Ante esta situación, los uniformados acudieron al lugar y, tomando los recaudos necesarios para preservar la integridad del animal y la seguridad de las personas, lograron capturarlo cuidadosamente mediante la utilización de sogas.

Posteriormente, el ejemplar fue colocado en una jaula adecuada para su traslado y finalmente liberado en aguas del arroyo El Yaguacito, donde pudo regresar a su ambiente natural.