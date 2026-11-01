domingo, 1 de noviembre de 2026

Paso de los Libres: Demoran a tres hombres que merodeaban un establecimiento ganadero

Efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad Rural y ecológica de Paso de los Libres, en el marco de tareas investigativas y preventivas por hechos de faena clandestina registrados en zonas rurales cercanas a esa ciudad, lograron demorar a tres hombres que se encontraban merodeando un establecimiento ganadero en horas de la noche, portando armas blancas.

El procedimiento fue resultado de un dispositivo especial de vigilancia que los uniformados venían desarrollando desde hacía varias noches, debido a distintos hechos en los que personas desconocidas, sustraían cortes de carne vacuna y abandonaban los restos en los campos.

En esas circunstancias, alrededor de las 22:00, un efectivo policial que realizaba recorridas a caballo en el interior de una estancia, observó a tres sujetos que caminaban en la oscuridad por las vías del ferrocarril y aparentemente intentaban ocultarse.

Ante esta situación, se desplazó una comisión policial hasta el lugar, logrando localizar a los tres hombres debajo de las vías, en inmediaciones de los potreros del establecimiento. Durante el procedimiento, los uniformados constataron que tenían en su poder dos cuchillos y un hacha de mano, elementos que fueron secuestrados preventivamente.

Finalmente, los tres hombres fueron demorados por presunto merodeo en zona rural y portación de armas blancas, continuándose con las diligencias correspondientes.