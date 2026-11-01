Paso de los Libres: Demoran a tres hombres que merodeaban un establecimiento ganadero

El procedimiento fue resultado de
un dispositivo especial de vigilancia que los uniformados venían desarrollando
desde hacía varias noches, debido a distintos hechos en los que personas
desconocidas, sustraían cortes de carne vacuna y abandonaban los restos en los
campos.
En esas circunstancias, alrededor
de las 22:00, un efectivo policial que realizaba recorridas a caballo en el
interior de una estancia, observó a tres sujetos que caminaban en la oscuridad
por las vías del ferrocarril y aparentemente intentaban ocultarse.
Ante esta situación, se desplazó
una comisión policial hasta el lugar, logrando localizar a los tres hombres
debajo de las vías, en inmediaciones de los potreros del establecimiento.
Durante el procedimiento, los uniformados constataron que tenían en su poder
dos cuchillos y un hacha de mano, elementos que fueron secuestrados
preventivamente.
Finalmente, los tres hombres fueron demorados por presunto merodeo en zona rural y portación de armas blancas, continuándose con las diligencias correspondientes.