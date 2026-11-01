Intensos operativos de prevención en Paso de los Libres: Varios demorados y motocicletas secuestradas

Los dispositivos se desarrollaron
en la zona del Bajo, barrio Villa Reitieri, inmediaciones del cementerio,
terminal de ómnibus, barrios La Torcaza, Raúl Alfonsín, Luján, Héroes de
Malvinas, 35 Viviendas, Las Flores y avenida 2 de Abril, entre otros sectores,
mediante controles fijos y móviles, patrullajes y recorridas a pie.
Como resultado de ambos
procedimientos, se procedió a la demora de 15 personas, entre ellas seis
menores de edad, y el secuestro preventivo de cinco motocicletas y un arma
blanca.
Entre los rodados secuestrados se
encuentra una motocicleta de 150 cc que presentaba aparentes adulteraciones en
las numeraciones identificatorias del motor y del cuadro, situación que fue
puesta a consideración de la autoridad judicial correspondiente. Los demás
vehículos fueron retenidos debido a la falta de documentación que acreditara su
propiedad.
Los operativos contaron con la
participación de efectivos de las comisarías Primera, Segunda y Tercera,
personal de las Brigadas de Investigaciones, Grupo de Respuesta Inmediata
Motorizada (GRIM), Grupo Táctico Operacional (GTO) y División Canes.
Las personas demoradas y los
elementos secuestrados fueron trasladados a las dependencias correspondientes,
donde se continuaron con las diligencias de rigor, con intervención de las
autoridades competentes.