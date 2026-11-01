domingo, 1 de noviembre de 2026

Intensos operativos de prevención en Paso de los Libres: Varios demorados y motocicletas secuestradas

Durante la noche de y madrugada de ayer 31-10-26, efectivos policiales de distintas dependencias, pertenecientes a la Unidad Regional IV de Paso de los Libres, llevaron adelante e intensificaron operativos de prevención de ilícitos, identificación de personas y control vehicular en diferentes sectores de esa ciudad.

Los dispositivos se desarrollaron en la zona del Bajo, barrio Villa Reitieri, inmediaciones del cementerio, terminal de ómnibus, barrios La Torcaza, Raúl Alfonsín, Luján, Héroes de Malvinas, 35 Viviendas, Las Flores y avenida 2 de Abril, entre otros sectores, mediante controles fijos y móviles, patrullajes y recorridas a pie.

Como resultado de ambos procedimientos, se procedió a la demora de 15 personas, entre ellas seis menores de edad, y el secuestro preventivo de cinco motocicletas y un arma blanca.

Entre los rodados secuestrados se encuentra una motocicleta de 150 cc que presentaba aparentes adulteraciones en las numeraciones identificatorias del motor y del cuadro, situación que fue puesta a consideración de la autoridad judicial correspondiente. Los demás vehículos fueron retenidos debido a la falta de documentación que acreditara su propiedad.

Los operativos contaron con la participación de efectivos de las comisarías Primera, Segunda y Tercera, personal de las Brigadas de Investigaciones, Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), Grupo Táctico Operacional (GTO) y División Canes.

Las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladados a las dependencias correspondientes, donde se continuaron con las diligencias de rigor, con intervención de las autoridades competentes.