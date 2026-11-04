Demoran a tres hombres en recorridas de prevención

El primero de los procedimientos
se registró alrededor de las 11:00, en inmediaciones de las calles Arequipa y
Congreso, donde efectivos del GRIM V observaron a un hombre que se encontraba
mirando hacia el interior de viviendas y vehículos estacionados, generando
intranquilidad entre los vecinos. Ante esta situación, procedieron a su
identificación y posterior traslado a la Comisaría Séptima Urbana.
Posteriormente, cerca de las
11:30, efectivos del GIR que realizaban recorridas preventivas por las calles
Pizarro y Garay procedieron a identificar a un joven de 21 años, quien no
contaba con documentación personal. Fue trasladado a la Comisaría Duodécima
para las averiguaciones correspondientes.
Asimismo, alrededor de las 12:00,
personal del GRIM V demoró a otro hombre en inmediaciones de avenida Sarmiento
y calle Santa Cruz, quien también se encontraba observando viviendas y
vehículos estacionados. Tras las consultas correspondientes, se constató que
registraba antecedentes por delitos contra la propiedad, siendo trasladado a la
Comisaría Séptima Urbana.
Los tres hombres fueron
trasladaos a las mencionadas comisarías, donde se continuaron con las
diligencias de rigor que corresponden a cada caso.