miércoles, 4 de noviembre de 2026

Demoran a tres hombres en recorridas de prevención

En horas de la mañana del lunes 02-11-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida (GIR) y del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM V), en el marco de las tareas habituales de prevención de ilícitos, llevaron adelante distintos procedimientos que dejaron como resultado tres personas demoradas.

El primero de los procedimientos se registró alrededor de las 11:00, en inmediaciones de las calles Arequipa y Congreso, donde efectivos del GRIM V observaron a un hombre que se encontraba mirando hacia el interior de viviendas y vehículos estacionados, generando intranquilidad entre los vecinos. Ante esta situación, procedieron a su identificación y posterior traslado a la Comisaría Séptima Urbana.

Posteriormente, cerca de las 11:30, efectivos del GIR que realizaban recorridas preventivas por las calles Pizarro y Garay procedieron a identificar a un joven de 21 años, quien no contaba con documentación personal. Fue trasladado a la Comisaría Duodécima para las averiguaciones correspondientes.

Asimismo, alrededor de las 12:00, personal del GRIM V demoró a otro hombre en inmediaciones de avenida Sarmiento y calle Santa Cruz, quien también se encontraba observando viviendas y vehículos estacionados. Tras las consultas correspondientes, se constató que registraba antecedentes por delitos contra la propiedad, siendo trasladado a la Comisaría Séptima Urbana.

Los tres hombres fueron trasladaos a las mencionadas comisarías, donde se continuaron con las diligencias de rigor que corresponden a cada caso.