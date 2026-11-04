Murió un menor que estaba internado tras un siniestro vial

Cabe recordar que el siniestro se
habría registrado, cerca de las 22.00 horas, por calle Eva Duarte de Peron y
calle Italia y tuvo como protagonista a un automóvil -marca Toyota corolla-
conducida por una mujer de apellido Percata -mayor de edad- y una motocicleta
-marca motomel 200-, en el que se desplazaban dos menores de 17 años de edad.
A consecuencia del mismo, los
menores fueron trasladados al Hospital local, donde tras ser examinados se
determinó que presentaban lesiones de diferente consideración, siendo derivado
uno de ellos hasta el Hospital Escuela de esta ciudad, donde permaneció
internado hasta el día de hoy, cuando lamentablemente se produjo su deceso a
raíz de las gravísimas lesiones que presentaba.
Al respecto, en la Comisaría
distrito primera de Monte Caseros se prosigue con los tramites que corresponde.