miércoles, 4 de noviembre de 2026

Murió un menor que estaba internado tras un siniestro vial

En horas de la siesta del lunes 02-11-26, lamentablemente se produjo el deceso de un menor de 17 años de edad, que se encontraba internado en el Hospital Escuela de esta ciudad, luego de protagonizar un siniestro vial en la ciudad de Monte Caseros, el pasado 31-10-26.

Cabe recordar que el siniestro se habría registrado, cerca de las 22.00 horas, por calle Eva Duarte de Peron y calle Italia y tuvo como protagonista a un automóvil -marca Toyota corolla- conducida por una mujer de apellido Percata -mayor de edad- y una motocicleta -marca motomel 200-, en el que se desplazaban dos menores de 17 años de edad.

A consecuencia del mismo, los menores fueron trasladados al Hospital local, donde tras ser examinados se determinó que presentaban lesiones de diferente consideración, siendo derivado uno de ellos hasta el Hospital Escuela de esta ciudad, donde permaneció internado hasta el día de hoy, cuando lamentablemente se produjo su deceso a raíz de las gravísimas lesiones que presentaba.

Al respecto, en la Comisaría distrito primera de Monte Caseros se prosigue con los tramites que corresponde.