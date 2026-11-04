Demoran a un joven y recuperan elementos robados

El procedimiento se inició luego
de que una mujer alertara que, durante la madrugada, una persona desconocida
habría ingresado a su domicilio y sustraído diversas joyas, entre ellas
anillos, relojes y otros accesorios de acero plateado y dorado.
Ante esta situación, los
investigadores analizaron secuencias fílmicas aportadas por la damnificada,
mediante las cuales lograron identificar al presunto autor del hecho, iniciando
inmediatamente las tareas para su localización en colaboración de la unidad
fiscal interviniente.
Como resultado de estas
diligencias, los uniformados lograron localizar al sujeto de alias “monito” de
25 años de edad, en la vía pública, por calle Necochea, entre Fragata Hércules
y avenida Santa Rosa, donde procedieron a su aprehensión; hallando en su poder,
los elementos denunciados como sustraídos, los cuales fueron secuestrados
preventivamente.
Al respecto, el aprehendido junto
a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal
interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se
prosigue con los tramites del caso.