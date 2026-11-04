miércoles, 4 de noviembre de 2026

Demoran a un joven y recuperan elementos robados

En horas de la mañana de ayer 03-11-26, efectivos policiales de la Comisaría Tercera Urbana, tras un rápido accionar y tareas investigativas, lograron identificar y aprehender a un joven, presuntamente vinculado a un ilícito cometido en una vivienda de esta ciudad, recuperando los elementos denunciados como sustraídos.

El procedimiento se inició luego de que una mujer alertara que, durante la madrugada, una persona desconocida habría ingresado a su domicilio y sustraído diversas joyas, entre ellas anillos, relojes y otros accesorios de acero plateado y dorado.

Ante esta situación, los investigadores analizaron secuencias fílmicas aportadas por la damnificada, mediante las cuales lograron identificar al presunto autor del hecho, iniciando inmediatamente las tareas para su localización en colaboración de la unidad fiscal interviniente.

Como resultado de estas diligencias, los uniformados lograron localizar al sujeto de alias “monito” de 25 años de edad, en la vía pública, por calle Necochea, entre Fragata Hércules y avenida Santa Rosa, donde procedieron a su aprehensión; hallando en su poder, los elementos denunciados como sustraídos, los cuales fueron secuestrados preventivamente.

Al respecto, el aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.