miércoles, 4 de noviembre de 2026

Tres demorados en operativos de prevención

Efectivos policiales del Comando Patrulla y G.R.I.M. III, en momentos que realizaban recorridas de prevención llevaron adelante distintos procedimientos que culminaron con la demora de tres hombres en diferentes sectores de la capital.

El primero de los procedimientos, lo concretaron ayer alrededor de las 23:30 horas, en la intersección de las calles San Juan y Junín, donde el personal policial del G.R.I.M. III demoró a un hombre de 25 años de edad, que se encontraba merodeando y molestando a transeúntes del lugar.

En tanto, durante la madrugada de hoy, cerca de las 00:30 horas, efectivos policiales del Comando Patrulla demoraron e identificaron a un hombre mayor de edad, quién se encontraba merodeando en inmediaciones de las calles Los Tulipanes y Las Orquídeas. Además, tras realizar las consultas correspondientes, se constató el mismo registraba un requerimiento judicial activo.

Por último, siendo aproximadamente las 01:00 horas, personal policial del Comando Patrulla identifico y demoró a hombre de 43 años de edad, en inmediaciones de calle Lavalle al 3400, quien se encontraba observando detenidamente vehículos estacionados y domicilios de la zona.

En todos los casos, los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continúan con las actuaciones de rigor.