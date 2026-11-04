Tres demorados en operativos de prevención

El primero de los procedimientos,
lo concretaron ayer alrededor de las 23:30 horas, en la intersección de las
calles San Juan y Junín, donde el personal policial del G.R.I.M. III demoró a
un hombre de 25 años de edad, que se encontraba merodeando y molestando a
transeúntes del lugar.
En tanto, durante la madrugada de
hoy, cerca de las 00:30 horas, efectivos policiales del Comando Patrulla
demoraron e identificaron a un hombre mayor de edad, quién se encontraba
merodeando en inmediaciones de las calles Los Tulipanes y Las Orquídeas. Además,
tras realizar las consultas correspondientes, se constató el mismo registraba
un requerimiento judicial activo.
Por último, siendo aproximadamente las 01:00
horas, personal policial del Comando Patrulla identifico y demoró a hombre de
43 años de edad, en inmediaciones de calle Lavalle al 3400, quien se encontraba
observando detenidamente vehículos estacionados y domicilios de la zona.
En todos los casos, los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continúan con las actuaciones de rigor.