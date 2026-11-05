Dos hombres demorados en distintos procedimientos

El primero de los procedimientos
lo concretaron alrededor de las 16:00 horas, en inmediaciones de calle Nº328 y
Aguirre, donde los efectivos observaron a un joven que circulaba en una
bicicleta mientras arrojaba piedras hacia domicilios de la zona, por lo que
procedieron a su identificación y demora tratándose de un menor de 17 años de
edad, quien no supo justificar su accionar, además se procedió al secuestro
preventivo de la bicicleta.
Por otra parte, cerca de las
17:30 horas, en la intersección de Avenida Paysandú y calle Argentina, donde el
personal policial demoró a un hombre de 23 años de edad, que se encontraba
observando detenidamente los vehículos estacionados, además hallaron entre sus
prendas un elemento punzocortante.
En ambos casos, fueron
trasladados hasta las Comisarías Jurisdiccionales para continuar con las
actuaciones correspondientes.