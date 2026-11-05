jueves, 5 de noviembre de 2026

Dos hombres demorados en distintos procedimientos

En la tarde de ayer 04-11-26, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5 -G.R.I.M. V-, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos en distintos sectores de esta ciudad, lograron la demora de dos hombres.

El primero de los procedimientos lo concretaron alrededor de las 16:00 horas, en inmediaciones de calle Nº328 y Aguirre, donde los efectivos observaron a un joven que circulaba en una bicicleta mientras arrojaba piedras hacia domicilios de la zona, por lo que procedieron a su identificación y demora tratándose de un menor de 17 años de edad, quien no supo justificar su accionar, además se procedió al secuestro preventivo de la bicicleta.

Por otra parte, cerca de las 17:30 horas, en la intersección de Avenida Paysandú y calle Argentina, donde el personal policial demoró a un hombre de 23 años de edad, que se encontraba observando detenidamente los vehículos estacionados, además hallaron entre sus prendas un elemento punzocortante.

En ambos casos, fueron trasladados hasta las Comisarías Jurisdiccionales para continuar con las actuaciones correspondientes.