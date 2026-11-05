Goya: La Policía rescató a una perrita maltratada y el Jefe de la Unidad Rural decidió adoptarla junto a su familia

La intervención se inició luego
de que comenzara a circular, a través de grupos de WhatsApp, un video en el que
se observaba a dos niños de corta edad realizando acciones que habrían
provocado lesiones y sufrimiento al animal, mientras una mujer registraba la
situación.
Ante esta circunstancia, tomó
intervención el fiscal Rural y Ambiental, quien dispuso las diligencias
necesarias para localizar el domicilio y poner a resguardo a la perrita.
Como resultado de las tareas
investigativas, los efectivos de la Policía Rural lograron ubicar una vivienda
en el barrio El Chacal, de la ciudad de Goya, donde se concretó la entrega
voluntaria de “Luna”, que se encontraba en condiciones que requerían atención y
cuidados.
Posteriormente, la perrita fue
examinada por el médico veterinario policial, quien le brindó asistencia
profesional, incluyendo baño, desparasitación, corte de pelo y la medicación
correspondiente, iniciando así su proceso de recuperación.
Sin embargo, la historia tuvo un
desenlace especialmente emotivo, el titular de la unidad especial de seguridad
Rural de Goya, junto a su familia, decidieron adoptar a “Luna”, contando para
ello con la autorización del fiscal interviniente.
De esta manera, la perrita no
solamente fue rescatada de una situación de presunto maltrato, sino que también
encontró un nuevo hogar donde recibirá protección, atención y cariño.