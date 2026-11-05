jueves, 5 de noviembre de 2026

Goya: La Policía rescató a una perrita maltratada y el Jefe de la Unidad Rural decidió adoptarla junto a su familia

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya lograron rescatar a una perrita de aproximadamente tres años, llamada “Luna”, que presuntamente era víctima de maltrato animal. Tras recibir asistencia veterinaria y los cuidados necesarios, el animal encontró un nuevo hogar junto a la familia del propio jefe de la dependencia policial.

La intervención se inició luego de que comenzara a circular, a través de grupos de WhatsApp, un video en el que se observaba a dos niños de corta edad realizando acciones que habrían provocado lesiones y sufrimiento al animal, mientras una mujer registraba la situación.

Ante esta circunstancia, tomó intervención el fiscal Rural y Ambiental, quien dispuso las diligencias necesarias para localizar el domicilio y poner a resguardo a la perrita.

Como resultado de las tareas investigativas, los efectivos de la Policía Rural lograron ubicar una vivienda en el barrio El Chacal, de la ciudad de Goya, donde se concretó la entrega voluntaria de “Luna”, que se encontraba en condiciones que requerían atención y cuidados.

Posteriormente, la perrita fue examinada por el médico veterinario policial, quien le brindó asistencia profesional, incluyendo baño, desparasitación, corte de pelo y la medicación correspondiente, iniciando así su proceso de recuperación.

Sin embargo, la historia tuvo un desenlace especialmente emotivo, el titular de la unidad especial de seguridad Rural de Goya, junto a su familia, decidieron adoptar a “Luna”, contando para ello con la autorización del fiscal interviniente.

De esta manera, la perrita no solamente fue rescatada de una situación de presunto maltrato, sino que también encontró un nuevo hogar donde recibirá protección, atención y cariño.