Varios demorados y motos secuestradas en operativos de prevención

Los procedimientos se
desarrollaron en jurisdicciones de las comisarías Primera, Tercera, Cuarta,
Sexta y Décimo Sexta Urbana, con la participación del Comando de Patrullas,
grupos de intervención rápida y otras unidades operativas, mediante un trabajo
coordinado destinado a fortalecer la presencia policial.
Uno de los procedimientos se
registró alrededor de las 20:00, cuando motoristas del Comando de Patrullas
observaron a dos jóvenes de 17 años que circulaban a alta velocidad en una
motocicleta -marca Honda Wave- por avenida Gobernador Pujol y calle Santa Fe,
estos jóvenes haciendo caso omiso a las indicaciones de los efectivos,
continuaron su marcha realizando maniobras peligrosas, cruzando semáforos en
rojo y circulando entre otros vehículos.
Ante esta situación, los
efectivos realizaron un seguimiento controlado hasta las inmediaciones de las
calles Baibiene y Colombia, donde los motociclistas perdieron la estabilidad y
cayeron sobre la cinta asfáltica. Posteriormente, ambos fueron demorados y
trasladados a la Comisaría jurisdiccional.
Por otra parte, en jurisdicción
de la Comisaría Décimo Sexta urbana, efectivos de la patrulla motorizada
demoraron a dos jóvenes de 18 años y secuestraron preventivamente una
motocicleta -marca Honda Wave de 110 cc-, que circulaba sin luces reglamentarias,
con faltantes en su estructura y sin la documentación correspondiente. El
procedimiento tuvo lugar por calles Granville y Leopoldo Marechal.
Asimismo, durante el operativo
desarrollado entre las 19:00 y las 23:00, se procedió a la demora de cuatro
personas y la intervención preventiva sobre una motocicleta, con actuaciones en
las comisarías décimo sexta y primera.
En tanto, en jurisdicción de la
Comisaría Tercera Urbana, como resultado de los distintos controles realizados,
con la colaboración de personal del comando, Destacamento San Marcos, y Grupo
de intervención rápida, se registraron siete personas demoradas.
Finalmente, las personas
demoradas y los rodados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales,
donde se prosigue con los tramites de cada caso.