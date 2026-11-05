jueves, 5 de noviembre de 2026

Varios demorados y motos secuestradas en operativos de prevención

Durante la jornada de ayer 04-11-26 y madrugada de hoy, en el marco de los dispositivos de seguridad y prevención de ilícitos dispuestos por la Jefatura de Policía, efectivos de distintas dependencias policiales llevaron adelante, diversos operativos, que comprendieron controles vehiculares, identificación de personas y recorridas preventivas en distintos barrios de la ciudad Capital.

Los procedimientos se desarrollaron en jurisdicciones de las comisarías Primera, Tercera, Cuarta, Sexta y Décimo Sexta Urbana, con la participación del Comando de Patrullas, grupos de intervención rápida y otras unidades operativas, mediante un trabajo coordinado destinado a fortalecer la presencia policial.

Uno de los procedimientos se registró alrededor de las 20:00, cuando motoristas del Comando de Patrullas observaron a dos jóvenes de 17 años que circulaban a alta velocidad en una motocicleta -marca Honda Wave- por avenida Gobernador Pujol y calle Santa Fe, estos jóvenes haciendo caso omiso a las indicaciones de los efectivos, continuaron su marcha realizando maniobras peligrosas, cruzando semáforos en rojo y circulando entre otros vehículos.

Ante esta situación, los efectivos realizaron un seguimiento controlado hasta las inmediaciones de las calles Baibiene y Colombia, donde los motociclistas perdieron la estabilidad y cayeron sobre la cinta asfáltica. Posteriormente, ambos fueron demorados y trasladados a la Comisaría jurisdiccional.

Por otra parte, en jurisdicción de la Comisaría Décimo Sexta urbana, efectivos de la patrulla motorizada demoraron a dos jóvenes de 18 años y secuestraron preventivamente una motocicleta -marca Honda Wave de 110 cc-, que circulaba sin luces reglamentarias, con faltantes en su estructura y sin la documentación correspondiente. El procedimiento tuvo lugar por calles Granville y Leopoldo Marechal.

Asimismo, durante el operativo desarrollado entre las 19:00 y las 23:00, se procedió a la demora de cuatro personas y la intervención preventiva sobre una motocicleta, con actuaciones en las comisarías décimo sexta y primera.

En tanto, en jurisdicción de la Comisaría Tercera Urbana, como resultado de los distintos controles realizados, con la colaboración de personal del comando, Destacamento San Marcos, y Grupo de intervención rápida, se registraron siete personas demoradas.

Finalmente, las personas demoradas y los rodados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.