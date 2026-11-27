Por una parte, efectivos del
Comando de Patrullas demoraron a dos hombres en inmediaciones de calle
Gobernador Martínez y en la intersección de las calles Mendoza y 9 de Julio,
respectivamente, quienes se encontraban observando el interior de vehículos estacionados
en la vía pública, no pudiendo justificar su accionar ni presencia en el lugar.
Asimismo, efectivos del GRIM I,
durante dos procedimientos realizados en inmediaciones de las calles Buenos
Aires y Rivadavia, y Don Bosco y Belgrano, procedieron a la demora de tres
hombres, de 22, 40 y 39 años de edad, quienes se encontraban observando
vehículos estacionados, generando intranquilidad entre los vecinos.
Al respecto, los demorados fueron trasladados a las respectivas dependencias policiales, donde se continúan con las averiguaciones y diligencias de rigor correspondientes.