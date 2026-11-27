Durante la noche de ayer y madrugada de hoy 27-11-26, siguiendo los lineamientos dispuestos desde el Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Policía, efectivos policiales de las distintas dependencias desplegaron operativos denominado “barrido” en sus respectivas jurisdicciones, como ser comisarías Primera, Tercera, Cuarta, Undécima y Decimotercera Urbana.
Los dispositivos fueron
implementados en distintos horarios y sectores estratégicos, contando con la
participación de efectivos de divisiones, y unidades operativas, Comando de
Patrullas, GIR, GRIM II y IV, Policía de Alto Riesgo (PAR) y Destacamento San
Marcos, realizándose recorridas preventivas e identificación de personas.
Como resultado de los
procedimientos, se identificó un gran número de personas y verificación de
distintos rodados, finalizando los mismos sin novedades de trascendencia en
materia de seguridad.