El procedimiento se concretó
alrededor de las 00:30 horas, cuando los policías, al encontrarse realizando
recorridas de prevención por la zona conocida como “Monte Carlino”, en
inmediaciones del río Uruguay, visualizaron una motocicleta –marca Honda Wave
de 110 c.c.–, sin dominio colocado.
En ese contexto, tras realizar
las averiguaciones pertinentes y consultar los datos del rodado, constataron
que registraba una denuncia por supuesto hurto, radicada ante la Comisaría
Segunda de Monte Caseros, por lo que procedieron a su secuestro preventivo.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.