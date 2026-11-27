En la tarde de ayer 26-11-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de las recorridas de prevención de ilícitos que desarrollan en distintos sectores de la ciudad Capital, lograron localizar a un hombre de 38 años que registraba un pedido activo de detención.
El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 17:30 horas, en inmediaciones de las calles Mar del Plata y
Ameghino, donde los uniformados observaron a un hombre que se encontraba
mirando hacia los domicilios y vehículos estacionados en la zona, motivo por el
cual procedieron a su identificación.
Tras consultar sus datos a través
del Sistema Integral de Seguridad 911, constataron que el mismo registraría
pedido activo de detención en una causa por tentativa de robo.
Al respecto, el hombre fue trasladado a la Comisaría Undécima Urbana, donde se continúan con las diligencias de rigor correspondientes.