Los dispositivos fueron
implementados durante la mañana, el mediodía, noche y madrugada, en
inmediaciones de las calles Frías y 508, como así también en la intersección de
avenida Frondizi y calle Cangallo, donde se procedió al control de un
importante número de motocicletas y a la identificación de sus respectivos
ocupantes.
Cabe señalar que los operativos
finalizaron sin registrarse novedades de interés en materia de seguridad, en el
marco de las acciones preventivas que se desarrollan de manera permanente.