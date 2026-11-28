En horas de la noche de ayer 27-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -G.R.I.M. II-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre que se encontraba merodeando, causando intranquilidad.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 20:00 horas, cuando los efectivos hallándose por calles Turín
y Cangallo, divisaron a una persona observando el interior de los domicilios y
al notar la presencia policial, intento evitar ser interceptado, por lo que, el
personal procedió a la demora e identificación del mismo, resultando ser un
hombre -de 27 años de edad-, quien no supo justificar su presencia ni accionar.
Posteriormente, el demorado fue
trasladado a la Comisaria Décimo Tercera urbana, donde se continuaron con los
tramites de rigor.