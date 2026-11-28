El ejemplar de fauna silvestre fue hallado dentro de una caja de cartón en un camino secundario de la localidad de Colonia Victoria.
Fue entregado al Ministerio de Ecología provincial, para recibir atención veterinaria y permanecer bajo su custodia.
El jueves pasado, integrantes del Escuadrón 10 “Eldorado”, mientras realizaban tareas de patrullaje por caminos alternativos, detectaron una caja de cartón con una cría de ave con plumaje blanco y un disco facial marrón claro en forma de corazón.
Tras ponerla en resguardo, los uniformados identificaron que se trataba de una lechuza campanario, Tyto Furcata, autóctona.
Ante el hallazgo, los gendarmes tomaron contacto con el Ministerio de Ecología de la ciudad de Eldorado, cuyo personal recibió el ejemplar para su correspondiente atención y custodia.
Intervino el Juzgado de Instrucción N°1 de Eldorado, en el marco de la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna.