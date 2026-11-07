sábado, 7 de noviembre de 2026

La Policía aprehendió a dos hombres tras un hecho delictivo

En la mañana de ayer 06-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. V-, realizando sus labores de prevención, luego de ser alertados por transeúntes, lograron aprehender a dos hombres, sindicados como presuntos autores de un hecho delictivo ocurrido horas antes.

El procedimiento se concretó alrededor de las 08:45 horas, cuando los efectivos se hallaban por calle Madariaga intersección con Avenida Chacabuco, donde fueron alertados por los automovilistas de dos sujetos que huían aparentemente tras cometer un hecho delictivo y detrás de ellos una persona, por lo que iniciaron un seguimiento controlado, logrando aprehenderlos por calles Madariaga entre Saavedra y Reconquista, resultando ser dos hombres mayores de edad, quienes tras las primeras averiguaciones resultaron poseer antecedentes policiales.

En ese contexto, en el lugar, el hombre que los seguía manifestó que ambas personas le habrían sustraído de su domicilio un aire acondicionado en horas de la mañana.

Al respecto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, los aprehendidos junto al damnificado fueron trasladados a la dependencia jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.       