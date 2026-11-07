La Policía aprehendió a dos hombres tras un hecho delictivo

El procedimiento se concretó alrededor de las
08:45 horas, cuando los efectivos se hallaban por calle Madariaga intersección
con Avenida Chacabuco, donde fueron alertados por los automovilistas de dos
sujetos que huían aparentemente tras cometer un hecho delictivo y detrás de
ellos una persona, por lo que iniciaron un seguimiento controlado, logrando
aprehenderlos por calles Madariaga entre Saavedra y Reconquista, resultando ser
dos hombres mayores de edad, quienes tras las primeras averiguaciones
resultaron poseer antecedentes policiales.
En ese contexto, en el lugar, el hombre que los
seguía manifestó que ambas personas le habrían sustraído de su domicilio un
aire acondicionado en horas de la mañana.
Al respecto, con la intervención de la Unidad
Fiscal en turno, los aprehendidos junto al damnificado fueron trasladados a la
dependencia jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de
rigor.