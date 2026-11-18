El procedimiento se concretó
alrededor de las 19:30 horas, cuando el personal policial mientras realizaba
recorridas preventivas por inmediaciones de las calles Estados Unidos y Rolón
de esta ciudad, procedió a la identificación de tres hombres mayores de edad,
quienes tenían en su poder once envoltorios que contenían una sustancia
blanquecina, la cual fue sometida al correspondiente test orientativo,
arrojando resultado positivo para cocaína.
Ante esta situación, se procedió al secuestro de la sustancia y a la demora de los hombres, quienes fueron trasladados a la citada Dirección General, donde se puso en conocimiento a la unidad fiscal en turno, continuándose con las diligencias de rigor.