Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Quinta Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar ruedas de motocicletas que habrían sido sustraídas y aprehendieron a los presuntos autores del hecho.
El procedimiento lo realizaron luego de tomar
conocimiento de la sustracción de cuatro ruedas de motocicletas de un domicilio
ubicado en el barrio Río Paraná, por ello ante tal circunstancia y de forma
inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando
de esta manera hallar y recuperar lo sustraído, así mismo procedieron a la
aprehensión de los presuntos autores del hecho, tratándose de dos hombres
mayores de edad.
Los aprehendidos junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.