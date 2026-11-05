La Policía secuestró tres motos abandonadas en la vía pública y demoró a varias personas por disturbios

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, en el marco de las tareas de prevención de ilícitos y recorridas de seguridad que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad, lograron secuestrar preventivamente tres motocicletas que se encontraban abandonadas en la vía pública, además de la demora de varias personas.
El procedimiento se llevó
adelante durante las recorridas efectuadas en horas de la noche y madrugada del
ayer 04-11-26, cuando los uniformados detectaron los rodados en inmediaciones
de calle Los Tulipanes al 600, en el barrio Molina Punta, donde los efectivos
procedieron al secuestro preventivo de las tres motocicletas y su posterior
traslado a la dependencia policial, donde se iniciaron las averiguaciones
correspondientes para establecer su procedencia.
Asimismo, procedieron a la demora
de varias personas que se encontraban protagonizando disturbios en la vía
pública, siendo trasladadas para las diligencias correspondientes.