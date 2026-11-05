jueves, 5 de noviembre de 2026

La Policía secuestró tres motos abandonadas en la vía pública y demoró a varias personas por disturbios

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, en el marco de las tareas de prevención de ilícitos y recorridas de seguridad que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad, lograron secuestrar preventivamente tres motocicletas que se encontraban abandonadas en la vía pública, además de la demora de varias personas.

El procedimiento se llevó adelante durante las recorridas efectuadas en horas de la noche y madrugada del ayer 04-11-26, cuando los uniformados detectaron los rodados en inmediaciones de calle Los Tulipanes al 600, en el barrio Molina Punta, donde los efectivos procedieron al secuestro preventivo de las tres motocicletas y su posterior traslado a la dependencia policial, donde se iniciaron las averiguaciones correspondientes para establecer su procedencia.

Asimismo, procedieron a la demora de varias personas que se encontraban protagonizando disturbios en la vía pública, siendo trasladadas para las diligencias correspondientes.